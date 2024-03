Ações europeias têm alta leve em início de semana encurtada pelo feriado de Páscoa

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram ganhos leves e alcançaram fechamentos recordes nesta segunda-feira, no início de uma semana encurtada pelos feriados de Sexta-feira Santa e Páscoa, com investidores digerindo fortes ganhos recentes estimulados por opiniões mais brandas em relação à inflação por parte dos principais bancos centrais.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,1%, impulsionado por uma alta de 0,9% nas ações de energia, enquanto as empresas de mídia estiveram entre as de pior desempenho.