BYD vai ampliar produção de baterias para veículos pesados em Manaus

O pedido de definição do PPB para produção dessas baterias partiu da montadora, que tem investido no Brasil e iniciou no ano passado a construção de uma fábrica de carros eletrificados em Camaçari, na Bahia.

O conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy, disse em nota que o PPB vai ajudar a acelerar o processo "irreversível" de eletrificação da frota de ônibus.

Durante a fase de consulta pública do PPB, houve contribuições da WEG e da Moura, que já fabricam as baterias no Brasil, afirmou o governo.

A fábrica de baterias de fosfato de ferro-lítio da BYD foi inaugurada em 2020, com investimento inicial de 15 milhões de reais em uma área de 5 mil metros quadrados. A capacidade de produção atual é de 1 Gwz de baterias por ano, destinadas ao abastecimento de ônibus elétricos da empresa montados em Campinas (SP).

