China promete tratar empresas estrangeiras de forma igualitária em meio a esforço para renovação industrial

Por Liangping Gao e Ryan Woo e Jing Xu

PEQUIM (Reuters) - A China se comprometeu nesta segunda-feira a tratar as empresas estrangeiras da mesma forma que as empresas nacionais, em uma tentativa de atrair mais investimentos estrangeiros, cooperação e conhecimento especializado, à medida que a maior economia da Ásia se move para renovar e fortalecer suas cadeias industriais.

"A China garantirá totalmente o tratamento nacional para as empresas estrangeiras, de modo que mais empresas estrangeiras possam investir na China com confiança e tranquilidade", disse o vice-ministro do Comércio, Guo Tingting, no Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim.