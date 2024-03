Federal Reserve deve reduzir juros em impulso para perspectivas de Biden

Cortes nos juros também convidarão os críticos - entre eles, o adversário republicano Donald Trump - a argumentar que uma agência criada para ser uma autoridade monetária independente está inclinando a balança política para Biden.

De fato, Trump não está nem mesmo esperando o primeiro corte nos juros para fazer essa afirmação, dizendo à Fox Business no mês passado que espera que o chair do Fed, Jerome Powell, vá "fazer algo que provavelmente ajude os democratas ... se baixar os juros".

A angústia de Trump - e o provável otimismo de Biden - com relação ao assunto é compreensível, dada a grande notoriedade que as taxas de juros passaram a ter entre os consumidores cansados e irritados por suportar a inflação mais alta desde o governo Reagan.

"Os cortes são extremamente populares entre as pessoas. Isso realmente ajudará a aumentar a confiança na economia no momento em que as pessoas estão prestando mais atenção às eleições", disse Celinda Lake, uma das principais pesquisadoras de Biden em sua campanha de 2020, que recentemente fez pesquisas privadas sobre o Fed para um cliente.

MUITO LENTO PARA IMPORTAR?

Os norte-americanos, em pesquisa após pesquisa, classificam a economia no topo ou perto do topo de suas questões mais importantes para o ano eleitoral, e a perspectiva que as autoridades do banco central dos EUA esboçaram na reunião da semana passada é bastante positiva para Biden.