Goolsbee diz que vê três cortes de juros pelo Fed este ano

Goolsbee acrescentou que as leituras de aumento de preços para janeiro e fevereiro foram mais altas do que o esperado, sendo que o "principal quebra-cabeça" ainda é a inflação do setor imobiliário.

"Portanto, estamos em um estado incerto, mas não me parece que tenhamos mudado fundamentalmente a história de que estamos voltando à meta", disse Goolsbee.

(Reportagem de Lindsay Dunsmuir)