Ibovespa fecha com declínio discreto; petrolíferas sobem

DESTAQUES

- BRASKEM PNA recuou 4,54%, a 26,06 reais, em sessão de ajustes, após disparar quase 26% na semana passada, marcada pela repercussão do seu resultado trimestral e perspectivas de executivos da petroquímica, além de notícias sobre a esperada venda da participação da Novonor na empresa.

- CCR ON fechou em baixa de 3,20%, a 13,60 reais, tendo como pano de fundo relatório do UBS BB cortando a recomendação da ação para "neutra" e o preço-alvo a 16 reais. Os analistas do banco também rebaixaram Ecorodovias para "neutra", mas elevaram o preço-alvo para 10 reais. ECORODOVIAS ON, que não está no Ibovespa, caiu 2,42%, a 8,47 reais.

- CASAS ON cedeu 2,94%, a 6,60 reais, renovando mínimas, antes da divulgação do balanço do quarto trimestre do ano passado, prevista para o final o dia. No último pregão, o papel desabou quase 13%. MAGAZINE LUIZA ON perdeu 0,52%.

- PETROBRAS PN avançou 1,53%, a 36,60 reais, em dia de alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com acréscimo de 1,55%, a 86,75 dólares. No setor, 3R PETROLEUM ON subiu 3,47%, PETRORECONCAVO ON ganhou 2,87% e PRIO ON encerrou em alta de 2,1%.

- MINERVA ON valorizou-se 1,69%, a 7,22 reais, também tendo no radar resultado do quarto trimestre de 2023, após encerramento do pregão.