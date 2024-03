Ibovespa hesita com fraqueza em Wall Street mas avanço do petróleo

- BRASKEM PNA recuava 2,93%, a 26,50 reais, em sessão de ajustes, após disparar quase 26% na semana passada, marcada pela repercussão do seu resultado trimestral e perspectivas de executivos da petroquímica, além de notícias sobre a esperada venda da participação da Novonor na empresa.

- PETROBRAS PN avançava 0,94%, a 36,39 reais, tendo como pano de fundo a alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent mostrava acréscimo de 1,05%, a 86,33 dólares.

- VALE ON subia 0,39%, a 61,19 reais. Na China, os preços futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando as negociações do dia com alta de 0,3%, a 842 iuanes (116,91 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,21%, a 33,65 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,29%, a 13,92 reais.

- ULTRAPAR ON caía 0,14%, a 27,76 reais, após anunciou na noite de domingo que comprou participação de fundos na transportadora logística Hidrovias do Brasil, elevando sua fatia na companhia para 21,87%. HIDROVIAS DO BRASIL ON, que não faz parte do Ibovespa, disparava 12,08%.

- CASAS ON caía 1,32%, a 6,71 reais, renovando mínimas, antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre, prevista para o final o dia. No último pregão, o papel desabou quase 13%. MAGAZINE LUIZA ON recuava 1,04%.