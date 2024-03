Juros futuros caem no Brasil na contramão do exterior com divulgações da semana no foco

Profissionais ouvidos pela Reuters citaram certa expectativa pela bateria de dados a serem divulgados no Brasil e nos Estados Unidos até quinta-feira para justificar o fechamento da curva local.

“Estamos com a bolsa meio pesada, o dólar caindo e os juros caindo também. De certa forma, o que o mercado está fazendo hoje é corrigindo um pouco (movimentos recentes)”, pontuou Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos. “O movimento é mais técnico, de curtíssimo prazo, não há nada muito estrutural”.

Na terça-feira serão divulgados a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e o IPCA-15 de março, além de números de confiança do consumidor dos EUA. Na quarta saem números do governo central e do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) no Brasil. Na quinta-feira os destaques são o Relatório de Inflação do BC e o PIB dos EUA no quarto trimestre.

“O movimento de hoje tem muito de expectativa, tanto pela ata quanto pelo IPCA-15”, avaliou o economista-chefe da Way Investimentos, Alexandre Espirito Santo.

“O ponto é ver o que o BC falará na ata de amanhã, se ele dará alguma nova pista (sobre o futuro da política monetária) após a retirada do plural no comunicado”, acrescentou o economista, ao se referir ao fato de que, na semana passada, a autoridade monetária sinalizou a intenção de cortar a taxa Selic novamente em 0,50 ponto percentual apenas na próxima reunião, em maio, abrindo a porta para um corte menor em junho.

Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.