Minério de ferro sobe com esperança de recuperação da demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, sustentados pela esperança de uma maior recuperação da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, e pela promessa de Pequim de apoiar seu mercado imobiliário em dificuldades.

Os ganhos, no entanto, foram limitados, já que persistiam dúvidas sobre se a recuperação da demanda por aço atenderia às expectativas, e os estoques portuários ainda permaneciam altos.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,3%, a 842 iuanes (116,91 dólares) a tonelada.