Petróleo sobe com determinação russa de cortes na produção e persistência de tensões geopolíticas

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, com as determinações do governo russo para reduzir a produção de petróleo e os ataques às infraestruturas energéticas tanto na Rússia quanto na Ucrânia contrabalanceando os apelos das Nações Unidas por um cessar-fogo em Gaza.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,32 dólar, ou 1,55%, a 86,75 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA subiram 1,32 dólar, ou 1,64%, a 81,95 dólares.

Ambos os índices de referência têm subido constantemente este ano, com o Brent avançando quase 11% e o WTI cerca de 12,5% até o fechamento de sexta-feira, em meio às expectativas de queda nas taxas de juros nas principais economias e às tensões geopolíticas no leste da Europa e no Oriente Médio.