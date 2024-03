Presidente da Boeing vai deixar cargo no final de 2024 em meio à crise de qualidade

Imediatamente após o incidente de 5 de janeiro, quando um pedaço da fuselagem se soltou do avião em pleno voo, executivos de companhias aéreas expressaram apoio a Calhoun, mas esses sentimentos positivos diminuíram após novos atrasos na produção e à medida que órgãos reguladores detalhavam problemas de qualidade em um importante centro de fabricação da empresa nos arredores de Seattle.

Alguns investidores expressaram preocupação de que essa mudança não seria suficiente para resolver esses problemas.

"Há muito tempo achamos que os problemas da Boeing estão assentados em desafios culturais", disse Cameron Dawson, diretor de investimentos da NewEdge Wealth.

As ações da Boeing perderam cerca de um quarto de seu valor desde o incidente. Os papeis subiam 1,2% nesta segunda-feira, bem abaixo de ganhos maiores registrados mais cedo.

A empresa está enfrentando uma pesada fiscalização regulatória e as autoridades norte-americanas limitaram a produção da companhia enquanto tenta corrigir seus problemas. A Boeing também está em negociações para comprar sua antiga subsidiária Spirit AeroSystems para tentar obter mais controle sobre a cadeia de suprimentos.

Calhoun disse que ele tomou a decisão de se afastar. "Fui eu quem avisou que, no final deste ano, pretendia me aposentar", disse Calhoun à CNBC. Ele afirmou que quis permanecer até o fim do ano para lidar com questões de qualidade.