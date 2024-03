Ações europeias sobem com impulso do setor financeiro; francesa Rubis dispara

O índice de referência estava a caminho de encerrar o segundo trimestre consecutivo com ganhos na semana encurtada pelo feriado, com alta de 6,7% até o momento, apoiado por falas de autoridades de bancos centrais que sinalizaram cortes nas taxas de juros este ano e por uma alta nas ações de tecnologia devido ao entusiasmo com a inteligência artificial.

"Apesar das mensagens mais cautelosas de outros membros do Banco Central Europeu nos últimos dias, há indicações claras de que o BCE está preparado para cortar os juros no verão europeu e que junho continua sendo a reunião mais provável (para o ajuste)", disseram analistas do ING em uma nota.

As apostas dos operadores para um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo BCE em junho estão em 60%. [0#ECBWATCH]

Os bancos foram o maior impulso para o STOXX 600 nesta terça-feira, avançando 1,0%, impulsionados por uma alta de 1,0% no BNP Paribas, depois que a corretora Goldman Sachs elevou a recomendação da instituição financeira francesa de "neutro" para "compra".

A Rubis, da França, subiu 12,5% depois que Vincent Bolloré aumentou sua participação na distribuidora de produtos líquidos para mais de 5%, por meio da empresa Plantations des Terres Rouges. O setor de varejo mais amplo avançou 1,6%.

As ações de viagens e lazer subiram 0,7%, impulsionadas por uma alta de 1,1% na Flutter, depois que a empresa de apostas online disse que espera aumentar seu lucro principal em cerca de 30% este ano.