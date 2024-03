Agência da ONU para refugiados palestinos diz que tem fundos para operar até final de maio

"Mas isso também mostra o quanto é ruim a situação financeira da organização."

A UNRWA, que fornece ajuda e serviços essenciais aos refugiados palestinos em Gaza, na Cisjordânia ocupada por Israel e em toda a região, está em crise desde que Israel acusou 12 de seus 13 mil funcionários em Gaza de envolvimento no ataque de 7 de outubro contra o país, que desencadeou a guerra no enclave palestino.

As acusações fizeram com que vários países, inclusive os Estados Unidos, suspendessem o financiamento. Muitos países, incluindo Canadá, Austrália, Finlândia e Suécia, têm retomado suas contribuições desde então.

"Tenho esperança de que mais deles retornem", disse Lazzarini sobre os doadores.

Israel informou à ONU que não aprovará mais os comboios de alimentos da UNRWA para o norte de Gaza, onde a fome provavelmente se instalará até maio, de acordo com um relatório publicado na semana passada. Um porta-voz do governo israelense disse na segunda-feira que Israel deixará de trabalhar com a UNRWA em Gaza.

Lazzarini descreveu a decisão de Israel de não permitir que os comboios de alimentos da UNRWA cheguem ao norte de Gaza como projetada para "evitar que as pessoas em perigo de morte" sobrevivam.