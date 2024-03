Boeing pode recorrer à solução externa para novo presidente em meio à crise

Por Allison Lampert e Tim Hepher

(Reuters) - O conselho da Boeing iniciou a busca por um nome de peso para assumir o comando da problemática fabricante de aviões, após o turbulento período do presidente-executivo, Dave Calhoun, no cargo, e muitos executivos e analistas do setor preveem que a empresa buscará uma solução externa.

Enfrentando a crescente pressão das companhias aéreas, dos órgãos reguladores e dos investidores, a Boeing anunciou na segunda-feira uma mudança mais ampla do que o esperado, com Calhoun, de 66 anos, deixando o cargo até o final do ano, após a saída do chefe da unidade de aviões comerciais e de seu presidente.