Confiança do consumidor dos EUA fica estável em março; expectativas de inflação aumentam

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos teve pouca alteração em março, uma vez que os temores de uma recessão deram espaço a preocupações crescentes com o ambiente político do país antes da eleição presidencial de novembro, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Conference Board disse que seu índice de confiança do consumidor caiu para 104,7 neste mês, praticamente inalterado em relação aos 104,8 em fevereiro, em dado revisado para baixo.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 107,0 em relação aos 106,7 de fevereiro relatados anteriormente.