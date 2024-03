Crime organizado se infiltra em qualquer estrutura, diz secretário de Segurança do RJ

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A prisão de um ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de dois políticos tradicionais do Estado acusados de serem os mentores do assassinato da vereadora Marielle Franco expõe um realidade brasileira que é a presença do crime organizado infiltrado nas instituições públicas, afirmou o secretário de Segurança Pública fluminense, Victor Santos, em entrevista à Reuters.

O delegado da Polícia Federal, que assumiu no ano passado a Secretária de Segurança Pública do Estado, comentou declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que disse em entrevista coletiva que as prisões do ex-chefe de polícia Rivaldo Barbosa e dos irmãos Chiquinho Brazão, que é deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do RJ, ofereceram uma visão de como o crime organizado se infiltrou nos órgãos públicos do Rio de Janeiro.