CVC Brasil tem prejuízo menor, de R$74,5 mi, no 4º tri

(Reuters) - A CVC Brasil registrou prejuízo líquido de 74,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, inferior ao prejuízo de 96,8 milhões de reais no mesmo período um ano antes, mostrou balanço divulgado nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caiu 34,3% ano a ano, para 54,3 milhões de reais, no último trimestre do ano passado. Com ajustes, o Ebitda somou 86,4 milhões de reais no período.

A receita líquida, por sua vez, somou 492 milhões de reais, um crescimento de 53,1% na base anual.