Dólar tem leve alta após ata do Copom e IPCA-15 em meio a expectativa por dados dos EUA

Por Luana Maria Benedito

(Reuters) - O dólar tinha leve alta frente ao real nesta terça-feira, mesmo depois da ata de tom duro do último encontro de política monetária do Banco Central e dos dados mais altos do que o esperado do IPCA-15, com investidores no aguardo de números de inflação norte-americanos do final da semana.

Às 9h42 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,14%, a 4,9813 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,02%, a 4,973 reais na venda.