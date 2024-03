Governo aprova uso do FGTS Futuro para aquisição da casa própria

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira o direito ao uso de depósitos futuros do FGTS para liquidação, amortização ou pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional, o chamado FGTS Futuro.

O FGTS Futuro facilita o acesso de famílias de renda baixa ao crédito habitacional, uma vez que o valor depositado mensalmente poderá ser utilizado para ampliar a capacidade de financiamento.

Segundo apresentação do Conselho Curador, a medida tem potencial de incluir 31 mil famílias com renda de até 2.640 reais mensais no crédito habitacional ao ano e melhorar as condições do crédito habitacional de outras 12.100 famílias.