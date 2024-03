Governo pode rever para cima projeção de crescimento do PIB em 2024, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O governo poderá rever para cima as projeções "modestas" de crescimento da atividade no Brasil neste ano, afirmou nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo acreditar que o país pode repetir o desempenho econômico do ano passado.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda deixou inalterada em 2,2% sua projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2024, número mais otimista que as projeções de mercado, atualmente em 1,85%, segundo o mais recente boletim Focus do Banco Central. Em 2023, o PIB brasileiro cresceu 2,9%.

"Talvez a área econômica tenha que rever as projeções modestas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano como aconteceu no ano passado", disse.