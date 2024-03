Ibovespa fecha quase estável com cena corporativa dividindo atenção com BC

- GRUPO SOMA ON fechou em alta de 2,07%, a 7,39 reais, após divulgar que registrou lucro líquido ajustado de 113,2 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 13,9% sobre mesmo período do ano anterior. O CEO disse que o grupo de varejo de moda, que está em processo de fusão com a Arezzo, vai trabalhar com uma estratégia de estoques mais enxuta para a Hering a partir deste ano. AREZZO ON ganhou 1,22%.

- VALE ON caiu 1,27%, a 60,05 reais, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, com o vencimento mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando as negociações diurnas em baixa de 3,72%. A Vale também disse que a subsidiária norte-americana Vale USA foi selecionada pelo governo dos EUA para iniciar negociações de concessão de um financiamento de até 282,9 milhões de dólares para uma planta de briquetes no país.

- PETROBRAS PN terminou negociada em baixa de 0,93%, a 36,26 reais, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent recuou 0,58%. A companhia selecionou quatro projetos de eólicas offshore de sua carteira em estudo de 30 gigawatts (GW) para avançar internamente e se preparar para um futuro leilão de cessão de áreas no mar, disse o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,99%, a 34,39 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 1,43%, a 14,14 reais, em dia positivo para bancos do Ibovespa.

