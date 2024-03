Alta do IPCA-15 desacelera em março mas fica acima do esperado com peso de alimentação

Já Saúde e cuidados pessoais registrou alta de 0,61% no período, de 0,76% em fevereiro, com avanços em saúde (0,77%), produtos farmacêuticos (0,73%) e itens de higiene pessoal (0,39%).

A inflação vem sendo amplamente considerada sob controle no Brasil, com o Banco Central dando continuidade ao ciclo de afrouxamento monetário, ainda que venha ressaltando a necessidade de atenção ao aumento dos preços de serviços em meio a um mercado de trabalho aquecido.

"No geral, a dinâmica tanto do número geral quanto do núcleo do IPCA-15 continua a mostrar que a inflação subjacente está sob controle, apesar do resultado acima do esperado por conta do aumento dos preços dos alimentos com as condições climáticas ruins", disse Andres Abadia, economista-chefe para América Latina da Pantheon Macroeconomics.

"Ainda esperamos que a inflação continue a cair lentamente este ano, conforme os preços dos alimentos frescos comecem a se normalizar", completou.

Na semana passada, o BC decidiu por nova redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, a 10,75% ao ano, e encurtou sua indicação sobre cortes futuros ao citar uma ampliação de incertezas, afirmando que sua diretoria antevê corte na mesma intensidade apenas na próxima reunião, em maio.

Na ata desse encontro divulgada nesta terça, a autoridade monetária apontou maior preocupação com uma possível pressão de salários sobre os preços no Brasil, também citando maior incerteza sobre a dinâmica de queda da inflação doméstica e sobre fatores do ambiente externo.