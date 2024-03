Lucro da JBS recua no 4º tri, em resultado abaixo do esperado

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 5,104 bilhões de reais no trimestre encerrado em dezembro, crescimento de 11,6% ano a ano, praticamente em linha com as expectativas de analistas.

Em 2023, o Ebitda ajustado atingiu 17,1 bilhões de reais, queda de 50% em comparação com o ano anterior, afirmou a JBS.

Mas a partir do segundo semestre, os resultados melhoraram com uma dinâmica de oferta e demanda mais favorável para carnes suínas e de aves na América do Norte, e para carnes de aves no Brasil, país de origem da JBS.

Os preços dos grãos também caíram ao longo da segunda metade do ano, melhorando um pouco a perspectiva para a companhia, afirmou a JBS. No ano, a margem de Ebitda ajustada foi de 4,7%, segundo a empresa.

(Reportagem de Ana Mano e Patricia Vilas Boas)