Parte do Copom vê afrouxamento mais lento nos juros se incerteza permanecer, mostra ata

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Alguns componentes do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliam que pode ser necessária uma redução no ritmo de cortes dos juros básicos caso as incertezas se mantenham elevadas à frente, mostrou a ata da última reunião do colegiado.

O documento divulgado nesta terça-feira apontou maior preocupação com uma possível pressão de salários sobre os preços no Brasil, também citando maior incerteza sobre a dinâmica de queda da inflação doméstica e sobre fatores do ambiente externo.