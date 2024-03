Petrobras avança com estudos para 10 GW de eólica offshore, diz Tolmasquim

À Reuters, ele detalhou que os empreendimentos que estão avançando internamente somam um terço da carteira de 30 GW anunciada pela companhia no ano passado e incluem o projeto Aracatu, em estudo junto da Equinor.

"Estamos justamente preparando e passando pelas etapas de governança da Petrobras para, quando tiver o leilão, ganharmos um tempo interno... Queremos já começar uma tramitação", explicou.

Segundo ele, a expectativa é de que os primeiros parques offshore possam entrar em operação em 2028 ou 2029, a depender da realização do leilão.

O Ministério de Minas e Energia vem trabalhando nos critérios que serão colocados para a seleção dos empreendedores no primeiro leilão de áreas para instalação de eólicas no mar. O certame ainda não tem data para ocorrer, pois depende antes da aprovação de um marco legal para a fonte, tema que está pendente no Congresso.

Tolmasquim se disse "otimista" com a aprovação do marco e avaliou que o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados no fim do ano está adequado quanto às regras que são necessárias para desenvolver a nova tecnologia no país.

Ele criticou, no entanto, os "jabutis" -- temas sem relação direta -- incluídos no projeto de lei das eólicas offshore, avaliando que são esses pontos que têm impedido a aprovação do texto.