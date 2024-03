Sentimento do consumidor alemão permanece em caminho de recuperação lento, diz GfK

"A recuperação do sentimento do consumidor está progredindo de forma lenta e muito lenta", disse Rolf Buerkl, especialista em consumo do NIM.

"O crescimento da renda real e um mercado de trabalho estável são, por si só, pré-requisitos muito bons para uma rápida recuperação da economia de consumo, mas os consumidores ainda carecem de segurança de planejamento e otimismo em relação ao futuro", acrescentou Buerkl em um comunicado.

Um novo declínio na inflação e uma estratégia política clara para o desenvolvimento futuro da Alemanha são a única maneira de os consumidores recuperarem a segurança do planejamento e contribuírem para a recuperação da maior economia da Europa, disseram os institutos.

(Por Miranda Murray)