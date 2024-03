Taxas futuras de juros sobem impulsionadas por ata do Copom e IPCA-15

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em alta no Brasil, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reforçar a possibilidade de corte menor de juros em junho e a inflação do IPCA-15 ficar acima do esperado em março, com os rendimentos dos Treasuries também dando certo suporte mais cedo.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,93%, ante 9,887% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,875%, ante 9,813% do ajuste anterior.