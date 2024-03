Wall St sobe com avanço de fabricantes de chips megacaps de crescimento

Por Shashwat Chauhan e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com a maioria das ações de megacapitalização de crescimento e fabricantes de chips no azul, enquanto os investidores aguardavam dados econômicos em uma semana encurtada por feriado para avaliar o possível caminho de afrouxamento monetário do Federal Reserve.

Os três principais índices acionários dos EUA encerraram a sessão anterior em ligeira baixa, com o S&P 500 e o Dow perdendo fôlego depois de registrarem seus melhores desempenhos semanais até agora neste ano.