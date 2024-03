Agrogalaxy avança apesar de queda no lucro; Bradesco BBI reitera "outperform"

Analistas do Bradesco destacaram em nota a clientes que a Agrogalaxy reportou Ebitda abaixo das previsões do mercado, com o desempenho afetado pelo atraso na semeadura da soja, o que também teve um impacto na receita.

Eles citaram ainda que as ações acumulam uma forte queda no ano por preocupações com a rentabilidade da empresa, mas que esperam melhora nessa métrica em 2024. "Assim, mantemos nossa recomendação 'outperform' e preço-alvo de 15 reais."

(Por Paula Arend Laier)