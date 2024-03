Brasil cria 306.111 vagas formais de emprego em fevereiro, melhor resultado em 2 anos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia antecipado mais cedo nesta quarta-feira que o número do Caged seria "bastante expressivo", reiterando indicação dada na terça-feira pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que definiu os dados como "extraordinários".

Em fevereiro, o país registrou 2,249 milhões de admissões e 1,943 milhão de desligamentos no mercado de trabalho formal.

O saldo de vagas no mês passado foi positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas, com o setor de serviços na liderança, com a criação de 193.127 postos, seguido pela indústria, com criação de 54.448 vagas.

Já no setor de construção, foram criados 35.053 postos e no de comércio, a criação foi de 19.724 vagas. Na agropecuária, porém, houve o menor saldo, com 3.759 vagas formais.

No total, 24 das 27 Unidades Federativas registraram saldos positivos em fevereiro, com destaque para São Paulo, com 101.163 postos criados. Alagoas teve o pior desempenho, com o fechamento de 2.886 vagas.

No mês passado, o salário médio de admissão foi de 2.082,79 reais, o que representa uma queda real de 2,36% frente a janeiro.