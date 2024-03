BYD tem como meta aumentar vendas anuais em 20% em 2024, dizem fontes

As falas de Wang foram feitas depois que a BYD registrou seu crescimento de lucro trimestral mais lento em dois anos na terça-feira, uma vez que as vendas de veículos elétricos perderam força no maior mercado automotivo do mundo.

As ações da empresa em Hong Kong afundaram 6,1% no fechamento de quarta-feira, contra uma queda de 1,4% do índice Hang Seng.

A BYD entrou no radar das atenções globais depois que se tornou a maior vendedora de veículos elétricos do mundo no final do ano passado, ultrapassando a Tesla. Ela também embarcou em uma expansão agressiva em mercados estrangeiros, como a Austrália, preocupando os rivais que viram como ela conquistou participação de mercado na China.

A empresa também lançou uma intensa campanha de descontos em uma guerra de preços contra a Tesla que começou na China no ano passado.

Wang disse aos investidores que o setor de veículos elétricos havia entrado em uma "rodada eliminatória" com uma batalha em escala, custo e tecnologia entre 2024 e 2026, segundo as fontes.

Nos próximos três a cinco anos, a participação de mercado das marcas estrangeiras na China cairá de 40% para 10%, estimou ele.