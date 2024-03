Dados salariais da zona do euro sustentam hipótese de corte de juros, diz autoridade do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu está cada vez mais confiante de que a inflação voltará à sua meta de 2% em meados de 2025 com a moderação do crescimento dos salários, fortalecendo o argumento a favor de taxas de juros mais baixas, disse o membro do Conselho do BCE Piero Cipollone nesta quarta-feira.

O BCE sinalizou um possível corte de juros em junho dependendo de mais boas notícias sobre os salários, e os comentários de Cipollone, em seu primeiro discurso importante sobre desde que entrou para o Conselho, sugerem que o processo está indo na direção certa.

"O crescimento dos salários parece estar no caminho certo para se moderar gradualmente no médio prazo em direção a níveis compatíveis com nossa meta de inflação e crescimento da produtividade, em linha com as projeções", disse Cipollone em um evento em Bruxelas.