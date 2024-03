H&M surpreende com recuperação no 1º tri

A queda de 2% nas vendas no primeiro trimestre foi menor do que o esperado pelos analistas, e as vendas no início do segundo trimestre aumentaram 2%, refletindo uma procura mais forte pelas suas roupas e acessórios. As coleções de primavera da H&M, com uma paleta de cores azul, branco e prata, têm sido populares entre os compradores, disse Erver.

Parte desse aumento nas vendas também é resultado de mais descontos no primeiro trimestre, com o varejista planejando mais descontos também neste trimestre, para atrair novos clientes e impulsionar compras mais frequentes, disse o executivo.

A H&M disse que está remodelando cerca de 250 lojas este ano, um "aumento significativo" em comparação com o ano passado. Também planeja abrir cerca de 100 lojas, principalmente em mercados em crescimento, e fechar 160 lojas em mercados mais estabelecidos, à medida que diminui o número global de lojas.

(Reportagem de Marie Mannes em Estocolmo e Helen Reid em Londres)