Ibovespa hesita na abertura com exterior sem direção comum e resultados em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava na abertura desta quarta-feira, em meio a um cenário misto no exterior, com fraqueza no preço de commodities como minério de ferro e petróleo, mas alta dos futuros acionários norte-americanos, enquanto o noticiário corporativo coloca as ações de JBS e Rede D'Or sob os holofotes.

Às 10h03, o Ibovespa subia 0,03%, a 126.897,97 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, cedia 0,2%.

(Por Paula Arend Laier)