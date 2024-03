Institutos econômicos da Alemanha reduzem previsão do PIB de 2024 para 0,1%

BERLIM (Reuters) - Os principais institutos econômicos alemães disseram nesta quarta-feira que esperam que a economia do país cresça 0,1% em 2024, reduzindo sua previsão anterior de 1,3%, uma vez que as taxas de juros altas, a demanda global fraca e a incerteza política diminuíram as expectativas de uma recuperação mais forte.

Os institutos agora preveem que o Produto Interno Bruto (PIB) aumentará 1,4% em 2025, de 1,5% anteriormente.

"Embora seja provável que uma recuperação se inicie a partir da primavera (no hemisfério norte), o impulso geral não será muito forte", disse Stefan Kooths, chefe de pesquisa econômica do Kiel Institute for the World Economy (IfW).