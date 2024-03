Investidores em eólicas offshore correm para antecipar projetos de olho em marco legal

Para efetivamente avançarem com os projetos, os empreendedores precisam aprofundar estudos, principalmente das áreas no mar, o que só será possível após a aprovação do marco legal e um leilão.

A Câmara dos Deputados aprovou no fim do ano passado um projeto de lei para regular a exploração de eólicas offshore, mas o texto ainda precisa do aval do Senado. A expectativa é de que um relator seja designado esta semana, disse na véspera a presidente da associação de energia eólica ABEEólica, Elbia Gannoum.

Mesmo assim, as empresas vêm montando suas próprias estratégias para adiantar os projetos ao máximo, buscando sair na frente na futura primeira licitação.

A Neoenergia instalou neste ano no litoral norte do Rio de Janeiro um equipamento flutuante de vanguarda para medições do vento e do mar. O sistema "LiDAR" é capaz de medir remotamente, por feixes de laser, a velocidade e a direção do vento. Também é possível obter com seus sensores informações relacionadas a correntes marítimas, aspectos das ondas, temperatura da água do mar, pressão e umidade.

"É uma iniciativa pioneira, um marco bastante relevante para você ter materializados os dados de vento no Rio de Janeiro, no nosso projeto", afirmou Laura Porto, diretora executiva de renováveis da Neoenergia, em evento na terça-feira. A companhia aposta na experiência em eólicas no mar de sua controladora espanhola Iberdrola, que já construiu quase 2 GW da fonte pelo mundo.

A Petrobras também está se antecipando e selecionou quatro projetos de eólicas offshore, somando 10 GW de potência, para avançar internamente. Dos projetos selecionados, dois são no Nordeste, um no Sudeste - o Aracatu, em estudo junto da Equinor - e outro no Sul.