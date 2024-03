Jair Renan Bolsonaro vira réu por suposta fraude financeira, diz mídia

(Reuters) - Jair Renan Bolsonaro, quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou réu por supostos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso em transações financeiras, disseram portais de notícias nesta quarta-feira.

A decisão, segundo as reportagens, é da 5ª Vara Criminal de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e partiu de uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do DF.

Jair Renan foi investigado por supostamente utilizar uma declaração de faturamento com informações falsas de sua empresa, a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, para obter um empréstimo bancário que não foi pago, segundo os portais. O alvo da suspeita era uma declaração de faturamento de 4,6 milhões de reais.