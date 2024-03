Linha de crédito para cias aéreas pode ser lançada em abril, diz ministro

(Reuters) - O governo não vai deixar as companhias aéreas brasileiras que passam por dificuldades financeiras desamparadas e pretende lançar, já em abril, uma linha de crédito voltada para o setor, disse à Reuters o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta quarta-feira.

Segundo Costa Filho, as conversas com as empresas estão avançando e um modelo de apoio, que contará com a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Ministério da Fazenda, poderá ser formulado até 5 de abril.

"Estamos dialogando com as companhias aéreas, as conversas estão avançando, a equipe da Fazenda está dialogando, e a gente espera até 5 de abril formular uma ideia tanto do montante do empréstimo quanto das possíveis garantias que serão ofertadas pelas empresas aéreas", disse o ministro à Reuters.