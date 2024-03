PicPay tem primeiro lucro anual e alcança receita recorde em 2023

"Daqui em diante, reiteramos o compromisso com o crescimento, rentabilidade, eficiência e qualidade dos nossos produtos para acelerar o ritmo de evolução e expansão de margem", acrescentou o executivo em comunicado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizaçao (Ebitda) somou 115 milhões de reais, ante uma perda de 603 milhões de reais no ano anterior.

De acordo com o diretor de Relações com Investidores, M&A e Estratégia do PicPay, André Cazotto, as prioridades em 2024 estão concentradas no fortalecimento contínuo da wallet, expansão da oferta de crédito, em novas maneiras para engajar e aproveitar mais a audiência da base e em produtos para empresas.

"Vamos além dos pagamentos do dia a dia. Nossa wallet, com a sua imensa experiência transacional e mais de 60 milhões de chaves Pix registradas -- uma grande porta de entrada -- é um trampolim para outras frentes", afirmou.

"Há um engajamento recorrente e cada vez mais bem-sucedido que nos oferece muitas oportunidades para explorar essa audiência, e fornece também informações valiosas para avançarmos na oferta de crédito e investimentos", explicou o executivo.

De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira, o dinheiro que os usuários trazem para o ecossistema (cash-in) no mês de dezembro dobrou na comparação com dezembro de 2022, para 30 bilhões de reais, totalizando 245 bilhões de reais em 2023.