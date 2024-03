Plano do governo emperra e Brasil segue sem importar energia elétrica da Venezuela

A proposta apresentada pela Âmbar para importar energia da hidrelétrica venezuelana de Guri foi aprovada no ano passado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), mas era válida somente até janeiro deste ano.

Segundo uma fonte próxima à Âmbar, a empresa ainda não decidiu se irá trabalhar em uma nova proposta. Isso irá depender da realização dos testes técnicos, que são de responsabilidade do lado venezuelano, e dependerá das condições do mercado no momento, disse a fonte.

Procurada, a Âmbar disse que não iria comentar. Já o Ministério de Minas e Energia afirmou que "se mantém mobilizado para receber energia limpa e renovável da Venezuela".

"A pasta entende que é essencial que se tenha custo mais baixo do que o praticado no sistema isolado de Roraima, que ainda conta com geração a partir de combustíveis fósseis", disse, em nota.

A integração entre os países é vista como importante do ponto de vista do setor elétrico, disse o diretor-geral do ONS, uma vez que reforça a segurança do fornecimento de energia enquanto Roraima não é integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Tendo a usina e uma linha confiável é algo excelente porque a Venezuela tem um grande potencial hidrelétrico", disse Ciocchi.