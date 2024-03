Receita apresenta nova rodada de renegociações de dívidas tributárias após frustração em 2023

BRASÍLIA (Reuters) - A Receita Federal detalhou nesta quarta-feira a rodada de 2024 do programa Litígio Zero, destinado a renegociar dívidas tributárias de pessoas e empresas com oferta de descontos, após registrar no ano passado arrecadação abaixo do projetado inicialmente.

O fisco informou ter mantido para este ano a previsão de obter 31 bilhões de reais em receitas com a recuperação de créditos tributários. No ano passado, o ganho gerado pelo Litígio Zero ficou abaixo de 6 bilhões de reais, ante previsão inicial de arrecadar 50 bilhões de reais.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, argumentou em entrevista à imprensa que o alongamento na tramitação de projetos sobre o tema no Congresso reduziu fortemente o potencial do programa em 2023 e que, considerando o tempo exíguo, o ganho no ano passado é considerado um “estrondoso sucesso”.