S&P Global rebaixa perspectiva de cinco bancos regionais dos EUA para "negativa"

Os representantes dos bancos não responderam de imediato a pedidos de comentários.

As preocupações dos investidores com a exposição dos bancos regionais ao CRE se intensificaram este ano após o New York Community Bancorp registrar prejuízo inesperado no trimestre, citando provisões para empréstimos CRE inadimplentes, o que desencadeou uma venda generalizada de ações de bancos regionais nos EUA.

Os rebaixamentos pela S&P ocorrem um ano após o colapso dos bancos Silicon Valley Bank e Signature Bank, que aumentou a sensibilidade dos investidores sobre a saúde dos bancos regionais dos EUA.

(Reportagem de Mehnaz Yasmin em Bengaluru)