Ações da China fecham em alta com expectativas de estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações da China saltaram nesta quinta-feira com as expectativas de que Pequim tomará medidas mais agressivas para estimular a economia, enquanto o discurso de uma autoridade também ajudou o sentimento.

O presidente Xi Jinping disse que o conjunto de ferramentas de política monetária ativa deve incluir um meio controverso de injetar liquidez na economia, informou o South China Morning Post nesta quinta-feira.

O Zhao Leji disse que a economia da China será uma forte força motriz para a recuperação mundial, prometendo que a porta de abertura do país só poderá aumentar. A China reduzirá a "lista negativa" para os investidores estrangeiros, disse ele.