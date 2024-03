Ações da Multi disparam após balanço e perspectivas para 2024

Em apresentação a analistas sobre os números, a Multi também elencou entre os objetivos para 2024 uma nova política comercial, estoque renovado "bom, bonito e barato", novas parcerias, ampliação de escopo nas vendas ao governo.

Analistas do Citi que acompanharam a teleconferência destacaram que a administração observou que, apesar dos muitos desafios enfrentados pela Multi em 2023, o principal objetivo, que era encerrar o ano com caixa líquido, foi alcançado.

"Acrescentaram ainda que o processo de geração de caixa continuou ao longo do primeiro trimestre", afirmam Karina Salva Martins e equipe em relatório sobre a teleconferência.

"Eles acreditam que os atuais níveis de estoque interno já atingiram o nível desejado. Até que a empresa relate resultados negativos, ela continuará a operar com caixa líquido para garantir que todos os passivos financeiros sejam cobertos."

Às 12:36, os papéis avançavam 15,02%, a 2,45 reais, entre os melhores desempenhos do Small Caps, que subia 0,56%. Após recuarem a 2,00 reais no começo do pregão, chegaram a 2,55 reais no melhor momento, máxima intradia desde outubro de 2023.

Além dos esforços já implementados de redução de despesas, o relato do Citi fala que a empresa passou a trabalhar com uma consultoria de eficiência para alcançar uma economia adicional de 50 milhões de reais ao longo do ano.