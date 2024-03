Azul vê Embraer como melhor posicionada que rivais para entrega de aviões

Questionado sobre o mercado, o executivo afirmou que está vendo todas as empresas focadas em "maximizar resultados" e que é possível esperar um indicador de receita por passageiro (Rask) "positivo" na comparação anual e "mais alto" no segundo trimestre. "A indústria está fazendo tudo certo no lado das tarifas", disse Malfitani.

Segundo ele, o segundo trimestre, sazonalmente o mais fraco para o setor no país, deste ano deve apresentar uma demanda mais forte que a esperada, em parte por efeitos de calendário, no mercado doméstico. No internacional, a expectativa é de estabilidade.

(Por Alberto Alerigi Jr.)