BC melhora projeção de crescimento do PIB para 1,9% em 2024 e faz alertas sobre inflação

A previsão do BC está próxima à do mercado, que estima um crescimento de 1,85% da economia em 2024, segundo a pesquisa Focus mais recente. O Ministério da Fazenda, por sua vez, prevê expansão de 2,2% este ano, mas o chefe da pasta, ministro Fernando Haddad, já afirmou que a estimativa deve ser revisada para ao menos 2,5%.

No documento, o BC afirmou esperar que o crescimento deste ano tenha menor contribuição dos setores menos cíclicos, especialmente a agropecuária e a indústria extrativa, vendo também menor crescimento do consumo das famílias, com menor impulso de transferências governamentais.

Para a autarquia, o setor externo deve ter contribuição líquida negativa para o PIB, com aumento das importações e menor crescimento das exportações. Por outro lado, os investimentos devem voltar a crescer, com apoio de condições monetárias menos restritivas.

INFLAÇÃO

No relatório, o BC disse que a inflação cheia e a média dos núcleos de inflação aumentaram para patamares que superam a meta de inflação.

"Essa surpresa de alta se deveu aos segmentos de preços administrados e alimentação no domicílio", afirmou, destacando que houve surpresa para cima no componente subjacente (que exclui itens voláteis) do segmento de serviços.