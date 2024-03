Campos Neto diz que visibilidade para Copom de junho não é clara e ressalta que BC não está dividido

"Para alguns membros, isso pode sugerir uma pressão no mercado de trabalho", disse.

Guillen afirmou que os dados de emprego mostram dinamismo do mercado de trabalho, tema muito debatido pelo BC em relação a possíveis implicações sobre a inflação.

O diretor e Campos Neto destacaram alta recente da inflação de serviços intensivos em mão de obra.

"Começamos a ver que os setores mais intensivos em mão de obra têm um aumento um pouco maior, mas hoje estamos longe de poder estabelecer que existe essa relação, e que isso vai ocorrer de forma mecânica", afirmou o presidente do BC.

Campos Neto destacou que dados recentes de inflação vieram "um pouquinho" acima do esperado e número sobre empregos "bem mais forte", algo que será analisado pelo BC.

O presidente do BC ainda disse que a questão fiscal não ficou menos relevantes para a atuação do BC, com probabilidade grande de o resultado das contas públicas neste ano ser um pouco melhor do que a expectativa do mercado.