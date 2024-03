Brasil tem fluxo cambial positivo em US$2,292 bi em março até dia 22, diz BC

Apenas na semana passada, o fluxo cambial total foi positivo em 356 milhões de dólares.

No acumulado do ano até 22 de março, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de 5,335 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o fluxo estava positivo em 14,185 bilhões de dólares.

Normalmente divulgados às quartas-feiras, os dados do fluxo cambial têm sido divulgados com atraso em função do movimento dos servidores do Banco Central por melhores salários.

(Por Luana Maria Benedito)