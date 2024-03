Casino troca liderança e põe fim a era de Jean-Charles Naouri

Por Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - A empresa de varejo de alimentos Casino anunciou nesta quinta-feira a conclusão de sua reestruturação financeira e informou que uma nova equipe de liderança formada em torno do bilionário tcheco Daniel Kretinsky está assumindo o controle, encerrando o reinado de 30 anos do dono do Casino, Jean-Charles Naouri.

O sétimo maior grupo de supermercados da França em participação de mercado chegou à beira da inadimplência após anos de aquisições financiadas por dívidas, além de perdas recentes de participação de mercado para concorrentes.