Dados confirmam que economia britânica entrou em recessão no ano passado

Por Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - A economia britânica entrou em uma recessão superficial no ano passado, confirmaram números oficiais nesta quinta-feira, deixando o primeiro-ministro Rishi Sunak com o desafio de assegurar aos eleitores que a economia está segura com ele antes de uma eleição meste ano.

O Produto Interno Bruto encolheu 0,1% no terceiro trimestre e 0,3% no quarto, sem alterações em relação às estimativas preliminares, informou o Gabinete para Estatísticas Nacional nesta quinta-feira.